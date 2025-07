Jovem associado da Sicredi Ibiraiaras RS/MG é premiado no maior evento de cooperativismo de crédito do mundo

O jovem associado da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Vitor Corá, foi reconhecido com uma premiação internacional pela conquista da bolsa de estudos do World Council Young Credit Union People 2025 (WYCUP) – Programa Mundial Jovens Profissionais Cooperativas de crédito. A entrega da premiação foi em Estocolmo, na Suécia, em 13 de julho.

Natural de Capão Bonito do Sul (RS), o jovem foi reconhecido pelo seu projeto de impacto positivo ligado ao cooperativismo de crédito com potencial de promover transformações globais. Vitor está entre os cinco jovens premiados no mundo inteiro e foram os únicos representantes do Brasil selecionados neste ano. O prêmio, promovido anualmente pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU), envolve uma jornada educativa com atividades de intercâmbio online e presencial, dentre elas, a viagem à Suécia. O objetivo é identificar e apoiar a próxima geração de líderes cooperativistas ao redor do mundo.

O associado faz parte do Comitê Jovem do Sicredi, iniciativa voltada à formação de lideranças engajadas, que incentivam o desenvolvimento pessoal, profissional e comunitário dos participantes, promovendo seu protagonismo social e atuação como multiplicadores do cooperativismo.

Projeto Inovação no Campo

Vitor Corá se destacou com o projeto Inovação no Campo, no qual desenvolveu, com apenas R$ 300, um biodigestor que transforma dejetos da pecuária leiteira em biofertilizante, uma alternativa sustentável que pode reduzir em até 25% as emissões de gases de efeito estufa na propriedade rural da família. “A ideia do projeto já existia, mas faltava o incentivo certo para tirá-la do papel. Desenvolvemos esse biodigestor de baixo custo, pensado especialmente para a realidade dos pequenos produtores. A partir da mistura de dejetos bovinos com água, conseguimos gerar um biofertilizante que pode ser utilizado diretamente nas lavouras. É uma alternativa simples, sustentável e econômica, que alia inovação e cuidado com o meio ambiente ao dia a dia do campo”, explicou.

A participação de Vitor no WYCUP exemplifica como o incentivo à juventude pode fortalecer o cooperativismo. O Sicredi, que faz parte do Pacto Global e alinha suas iniciativas de sustentabilidade aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de lideranças transformadoras e com o impacto social positivo nas regiões onde está presente, ao investir em programas como o Comitê Jovem.



