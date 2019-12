Jovem cai em golpe ao tentar comprar um aparelho celular

Na tarde de ontem (2), um jovem, de 19 anos, procurou a Base de Segurança Comunitária da Polícia Militar para relatar que havia caído em um golpe. De acordo com a PM, o jovem disse que negociou a compra de um aparelho celular por meio de um aplicativo de redes sociais.

Ele efetuou o pagamento por meio de um depósito bancário, mas como não recebeu o aparelho, acabou percebendo que se tratava de um golpe.

A Polícia Militar dá dicas para evitar problemas ao comprar pela internet:

– Conheça com quem está negociando. Faça uma busca nas redes e nos sites de compras de comentários sobre o produto e sobre a empresa;

– Pesquise o preço nas diferentes lojas nos buscadores e nos sites;

– Evite entrar nas lojas através de propagandas por e-mail ou links indiretos. Ficou animado com a promoção? Digite o nome da loja no navegador e procure o produto para conferir se realmente existe aquela oferta;

– Evite comprar de computadores ou dispositivos compartilhados com estranhos (ex: Lan House, Computador coletivo da empresa ou escola);

– Ao entrar no site da loja, confira se a página é criptografada – identificada pela presença do ‘S’ no ‘HTTP’, o https://.- Se estiver usando sua rede Wi-Fi, confira se é criptografada com WPA2. Evite comprar ou acessar o banco por redes públicas e abertas de Wi-Fi, pode ser muito fácil roubar seus dados;

– Pode ser chato e cansativo, mas sempre leia as condições e termos de uso do site da loja, pode haver pegadinhas e uso indevido de seus dados bancários;

– Nos cadastros, compartilhe o mínimo necessário seus dados. Revele apenas os campos obrigatórios e use senhas seguras (link interno);

– Para aumentar sua segurança no pagamento, use mecanismos de pagamento digital como BitCoin, Pay Pal ou PagSeguro, cadastrando seu cartão de crédito ou pode optar por cartões de crédito pré-pagos que podem ser comprados em supermercados, bancas e livrarias;

– Se não quer expor seus dados de cartão de crédito, opte pelos boletos que podem ser uma boa forma de pagamento;

– Salve sempre os comprovantes da compra com o Protocolo da transação e detalhamento do preço e produto;

– Fique atento com falsos sites de bancos que clonam as páginas oficiais com pequenas mudanças no endereço, incluindo ou retirando uma letra do endereço e usando apenas “.com.br” no final;

– Nunca clique em anexos ou links de mensagens de Bancos que chegam por e-mail. Assim como nas compras, acesse seu banco diretamente e não por mensagens de e-mail;

– Evite deixar seus dados bancários salvos nos navegadores ou no próprio site de compra;

– Como em qualquer outra transação fora da Internet, os Direitos dos Consumidores valem plenamente na rede sempre que se tratar de empresa com escritório no Brasil;