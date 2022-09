Lançamento e homenagens marcam posse da Academia Araxaense Juvenil de Letras

Tomaram posse na última quinta-feira (22) os novos membros da Academia Araxaense Juvenil de Letras (Ajule). Quarenta jovens, entre eles 10 suplentes, passam a compor a nova formação da entidade que tem o objetivo de despertar e promover o intenso contato da juventude com os universos da comunicação, especialmente através da literatura como instrumento de expressão do pensamento humano e de transformação social.

A cerimônia teve início com uma apresentação do Centro de Danças Kathak – CDK. Na sequência, os acadêmicos juvenis fizeram a leitura do termo de compromisso da Ajule, receberam os diplomas e assinaram o termo de posse. Os novos membros efetivos e suplentes da Academia Araxaense Juvenil de Letras foram selecionados pelo Concurso Literário Maria de Lourdes Bittencourt de Vasconcellos. A diretoria foi eleita por maioria absoluta dos votos em 15 de julho de 2022. A nova presidente da Ajule é Ana Luiza Ribeiro de Melo Silva. “Esta experiência é muito importante em nosso aprendizado com a literatura, além de nossa formação como indivíduos. Acredito que faremos amizades para vida toda e nos tornaremos uma família”, diz Ana Luiza.

Homenagem

Após a posse dos novos membros foi realizada a outorga da Comenda Maria de Lourdes Bittencourt de Vasconcellos, idealizadora e fundadora da Academia Araxaense Juvenil de Letras, em reconhecimento às relevantes ações em prol da juventude araxaense. Maria de Lourdes ocupa a Cadeira de número 3 da Academia Araxaense de Letras, cujo patrono é Alphonsus de Guimarãens, e foi a primeira a receber a comenda que leva seu nome. “Sensibilizada e profundamente emocionada, registro a minha gratidão a todos os membros da AAL pelo fato de ter meu nome sido honrado para compor essa história de amor e confiança nos destinos da Academia Araxaense Juvenil de Letras, motivo do meu, do nosso, mais justo orgulho e esperança”, disse Maria de Lourdes em seu discurso.

Também receberam a honraria o ex-presidente da Ajule, Lucas Soares Freitas; a presidente da OAB de Araxá, Débora de Melo Vale e o presidente da Academia Araxaense de Letras, Luiz Humberto França. “Esse momento especial marca o recomeço, o resgate de um movimento iniciado em 2013 pela escritora e acadêmica Maria de Lourdes Bittencourt de Vasconcellos. Uma iniciativa que propõe o incentivo à leitura, o estímulo à escrita, a divulgação da literatura e o aperfeiçoamento dos jovens. A Ajule retorna com força total e queremos que esses jovens assumam o protagonismo e façam a diferença”, destacou Luiz Humberto França.

Livro

A noite foi encerrada com o lançamento do livro “Jovens Escritores”, uma coletânea com 95 páginas que reúne textos de todos os novos acadêmicos. “É um mosaico que reflete o pensamento da nossa juventude, com suas angústias, transformações, acertos, erros, vivendo um turbilhão de sentimentos, como muitos contaram nos seus textos. Algumas vezes está dito claramente e outras vezes, o recado está apenas nas entrelinhas. Essa geração que vive com intensidade, pede socorro e temos que ajudá-la. Ouvindo, oferecendo o ombro amigo, dando oportunidades, procurando entendê-la sem julgamentos, sem preconceitos ou cobranças excessivas. Que sejam respeitados, só assim vão poder escrever sua própria história”, destaca o presidente da Academia Araxaense de Letras.

Novos acadêmicos:

· Mayra Monteiro de Castro, Cadeira 1, patrono Carlos Drummond de Andrade, 14 anos, cursa o 8º ano na Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi.

· Lázaro Antônio Pereira Rocha, Cadeira 2, patrono Euclides da Cunha, 15 anos, cursa o 9º ano na Escola Municipal Padre Inácio.

· Matheus Schvartz, Cadeira 3, patrono Alphonsus de Guimarãens, 14 anos, cursa o 9º ano na Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi.

· Maria Fernanda Duarte Souza, Cadeira 4, Patrona Rachel de Queiroz, 14 anos, cursa o 8º ano na Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite.

· Micyellen de Andrade Freitas, Cadeira 5, Patrono Rubem Alves, 13 anos, cursa o 8º ano no Colégio São Domingos.

· Júlia Oliveira Costa, Cadeira 6, Patrono Ariano Suassuna, 15 anos, cursa o 9º ano no Colégio Atena.

· Maria Fernanda Silva Ferreira de Souza, Cadeira 7, Patrono Olavo Bilac, 14 anos, cursa o 8º ano na Escola Municipal Padre Inácio.

· Anna Clara Sofia Silva, Cadeira 8, Patrona Cora Coralina, 14 anos, cursa o 9º ano na Escola Estadual Coronel José Adolfo de Aguiar.

· Karolayne Aparecida de Jesus Firmino, Cadeira 9, Patrona Clarice Lispector, 14 anos, cursa o 9º ano na Escola Estadual Loren Rios Feres.

· Ana Luiza Ribeiro de Melo Silva, Cadeira 10, Patrono Castro Alves, 14 anos, cursa o 9º ano no Colégio São Domingos.

· Felipe Adriano Tavares Santos, Cadeira 11, Patrona Cecília Meireles, 17 anos, cursa o 9º ano na Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria.

· Ana Beatriz Pereira dos Santos, Cadeira 12, Patrono Rui Barbosa, 13 anos, cursa o 8º ano na Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite.

· Manuelle Souza Matias, Cadeira 13, Patrono Rubem Braga, 13 anos, cursa o 8º ano na Escola Municipal Antônio Augusto de Paiva.

· Amanda Vitória Campos Moreira, Cadeira 14, patrono Luiz Fernando Veríssimo, 15 anos, cursa o 9º ano na Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva.

· Kauane Silva, Cadeira 15, Patrono Jorge Amado, 13 anos, cursa o 8º ano na Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi.

· Sofia Maria de Resende, Cadeira 16, Patrono Fernando Sabino, 14 anos, cursa o 9º ano no Colégio Dom Bosco.

· Vitória Aparecida do Carmo Silva, Cadeira 17, Patrono Ministro Olavo Drummond, 13 anos, cursa o 8º ano na Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite.

· Shayene Ribeiro da Silva, Cadeira 18, Patrono Mário de Andrade, 15 anos, cursa o 9º ano na Escola Municipal Aziz J. Chaer.

· Maria Eduarda Gonçalves Silva, Cadeira 19, Patrono Monteiro Lobato, 13 anos, cursa o 8º ano na Escola Municipal Padre Inácio.

· Amy Lee Alves Barreto, Cadeira 20, Patrono Guimarães Rosa, 13 anos, cursa o 8º ano na Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi.

· Maria Gabriela Parreira Silva, Cadeira 21, Patrono Machado de Assis, 14 anos, cursa o 8º ano no Colégio Atena.

· Laiza Edwirges Ferreira de Paiva, Cadeira 22, Patrono Vinícius de Moraes, 13 anos, cursa o 8º ano na Escola Municipal Antônio Augusto de Paiva.

· Luiz Felipe de Souza Vaz, Cadeira 23, Patrono Antônio Alvarenga de Rezende, 13 anos, cursa o 8º ano no Colégio São Domingos.

· Emanuelle Santana de Araújo, Cadeira 24, Patrono Agnelo Guimarães Borges, 14 anos, cursa o 9º ano na Escola Estadual Armando Santos.

· Olyvia Vitória Pereira Silva, Cadeira 25, Patrona Sofia Tannus Malki, 14 anos, cursa o 9º ano na Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria.

· Julia Santos Rodrigues, Cadeira 26, Patrono Paulo de Tarso Santos, 14 anos, cursa o 9º ano na Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria.

· Nicole Wendy de Oliveira Rosa, Cadeira 27, Patrono Atanagildo Côrtes, 14 anos, cursa o 8º ano na Escola Municipal Professora Leonilda Montandon.

· Maria Fernanda Borges, Cadeira 28, Patrona Maria Santos Teixeira, 14 anos, cursa o 8º ano na Escola Estadual Luiz Antônio Corrêa Oliveira – Polivalente.

· Ana Laura Freitas de Menezes, Cadeira 29, Patrono Calmon Barreto, 15 anos, cursa o 9º ano na Escola Estadual Luiz Antônio Corrêa Oliveira – Polivalente.

· Cássio Willian Freire Júnior, Cadeira 30, Patrono João Rios Montandon, 14 anos, cursa o 8º ano na Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva.

Suplentes:

· Ana Sayegh Lopes, 14 anos, cursa o 8º ano no Colégio Atena.

· Cecilia de Oliveira Borges, 15 anos, cursa o 9º ano no Colégio Dom Bosco.

· Jorge Luiz Tobias Filho, 13 anos, cursa o 8º ano na Escola Estadual Coronel José Adolfo de Aguiar.

· Kaue Daniel Pessoa Silva, 14 anos, cursa o 9º ano na Escola Estadual Armando Santos.

· Lilian Lima dos Santos, 14 anos, cursa o 9º ano na Escola Municipal Antônio Augusto Paiva.

· Maria Eduarda da Silva Almeida, 14 anos, cursa o 9º ano na Escola Estadual Loren Rios Feres.

· Mary Helen Rodrigues Carneiro, 14 anos, cursa o 8º ano na Escola Municipal Professora Leonilda Montandon.

· Nycaély Irany Dias Ferreira, 14, cursa o 9º ano na Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva.

· Thaíssa dos Reis Aparecida, 13 anos, cursa o 8º ano na Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria.

· Yara Abadia Rodrigues de Oliveira, 14 anos, cursa o 8º ano na Escola Municipal Aziz J. Chaer.