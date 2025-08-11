Leilão do Hotel Colombo: lances seguem abertos até 20 de agosto

A Prefeitura de Araxá reforça que continuam abertos, até quarta-feira, 20 de agosto, às 9h, os lances do leilão eletrônico do Hotel Colombo, ícone arquitetônico de 1929 localizado no Complexo do Barreiro. O certame tem o lance mínimo de R$ 2.665.250,00 e oferece condições de pagamento ampliadas: 25% de entrada à vista e saldo em até 60 parcelas.

O imóvel possui 7.615 m² (dois prédios principais, capela e piscina) e é tombado pelo patrimônio histórico — qualquer intervenção deverá respeitar sua arquitetura original. A venda busca atrair um investidor comprometido com a preservação cultural e a requalificação turística da região, com impacto positivo na geração de empregos e na economia local. Os recursos arrecadados serão destinados a obras de infraestrutura urbana, como recapeamento e mobilidade.

Interessados podem agendar visitas por e-mail ([email protected]) com antecedência mínima de 3 dias úteis. Os agendamentos se encerram em 18 de agosto (48 horas antes do certame).

Os lances são feitos exclusivamente on-line na plataforma da leiloeira: www.mgl.com.br. O edital completo está disponível no portal da Prefeitura e na página da leiloeira.

Serviço

Leilão do Hotel Colombo

* Lance mínimo: R$ 2.665.250,00

* Pagamento: 25% à vista + saldo em até 60 parcelas

* Prazo para lances: até 20/08, às 9h

* Plataforma: www.mgl.com.br

* Visitas: agendamento por e-mail ([email protected]) até 18/08