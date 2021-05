Luiz Humberto França é o novo presidente da Academia Araxaense de Letras

Em Assembleia Geral online, realizada no início de maio, foi eleita a nova diretoria da Academia Araxaense de Letras. Assume a presidência para o período de 2021 a 2023, o escritor e jornalista Luiz Humberto França. A diretoria é composta ainda do vice-presidente, o professor Hermes Honório da Costa, primeiro secretário Estevão Xavier, segunda secretária Glaura Teixeira Nogueira Lima, primeiro tesoureiro, Marcio de Paula, segundo tesoureiro, Rodrigo Feres e bibliotecária, Maria de Lourdes Bittencourt de Vasconcelos.

França em seu pronunciamento destacou o trabalho realizado na gestão anterior conduzida por Cátia Lemos e diretoria, que conseguiu relevantes conquistas para a Academia. E falou sobre sua proposta de trabalho. “Iremos atuar inicialmente em três frentes, que são a modernização dos procedimentos internos, fortalecimento da instituição com novas parcerias e maior interação com a comunidade, garantindo assim visibilidade e o devido reconhecimento da Academia enquanto associação de fomento à literatura e a cultura de uma forma geral”.

Novo local

O novo presidente da Academia de Letras lamentou a perda da sede provisória que funcionava na Casa do Poeta, no calçadão, já que o espaço foi solicitado pela Prefeitura. “Foi uma decisão unilateral, repentina e por isso pegou a todos de surpresa. Hoje estamos bem instalados no Uniaraxá, que nos recebeu de braços aberto. Atualmente num espaço provisório e com previsão de se transferir ainda este ano para um espaço no Centro Cultural, atendendo convite da instituição”.

França acredita que a mudança para o Centro Cultural abrirá novas possibilidades de crescimento e fortalecimento da Academia, que este ano completa 56 anos. “Se a gente olhar para trás e ver tantas pessoas que passaram por lá e deram sua contribuição, é para sentir orgulho de fazer parte desse movimento. Em breve no Centro Cultural vamos poder construir juntos uma nova etapa na vida da Academia”.