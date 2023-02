Luiz Humberto França lança romance policial “A caçada” no Sempre Um Papo 

O escritor e jornalista Luiz Humberto França é o convidado do Sempre Um Papo nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, às 19h, para falar sobre o seu mais recente livro, o romance policial “A caçada”. A conversa, que será mediada pela jornalista Jozane Faleiro, ocorre de forma on-line, oferece tradução simultânea em Libras, com transmissão pelo canal do YouTube do projeto .

O Sempre Um Papo é viabilizado com o patrocínio da Gerdau, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais – Secult – MG.

Baseado em fatos reais, o livro “A caçada” conta a perseguição implacável a um homem que aterrorizou a região do Alto Paranaíba, nos anos 80, popularmente conhecido como “Bandido de Itaipú”. A ideia de escrever a obra partiu da experiência pessoal do autor, que, na época dos acontecimentos, acompanhou o caso enquanto trabalhava como jornalista.

O livro é fruto de um trabalho de pesquisa empreendido pelo autor que levou cerca de dois anos e envolveu uma série de entrevistas com policiais, moradores e repórteres. “A Caçada” tem trilhas sonoras compostas pelo músico Diego França – que podem ser ouvidas em QR Code, no sistema Levir -, além de ilustrações de Leo Calix, que ajudam a criar o clima de suspense. A capa foi criada por Nicole Lima.

Sobre o autor

Luiz Humberto França é comunicólogo pela Universidade de Uberaba, com MBA pela Universidade de Franca e especialização em literatura pela Universidade do Livro, da Unesp, e pela Escola do Livro, da Câmara Brasileira do Livro (CBL). Além de “A caçada”, Luiz é autor de mais quatro livros: “Telejornalismo no Interior”, “Araxá 150 anos”, “O Colecionador de Histórias” e “Araxá em Detalhes”.

Luiz tem mais de 30 anos de experiência em jornalismo e conquistou importantes prêmios. Entre eles, o prêmio de Melhores do Ano, pela Associação de Imprensa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o Prêmio Nacional Embratel, do qual foi finalista na categoria cultura, e ainda as medalhas Dom José Gaspar, outorgada pela Câmara de Vereadores de Araxá, e Calmon Barreto, pelo Governo de Minas.

Além disso, França é curador do Fliaraxá – Festival Literário de Araxá, presidente da Academia Araxaense de Letras e vice-presidente da Associação das Academias de Letras de Minas (Asalemg). Acompanhe Luiz Humberto França em suas redes sociais: Instagram e Facebook.

Sempre um Papo –37 anos

Criado em 1986, pelo jornalista Afonso Borges, o “Sempre Um Papo” é reconhecido como um dos programas culturais de maior credibilidade do país. O projeto realiza encontros entre grandes nomes da literatura e personalidades nacionais e internacionais com o público, ao vivo, em auditórios e teatros.

Em sua história, já ultrapassou os limites de Belo Horizonte e chegou a 30 cidades, em oito estados do país, tendo sido realizado também em Madri, na Espanha. O Sempre Um Papo já promoveu mais de 7 mil eventos, que reuniram um público superior a 2 milhões de pessoas.

Serviço:

Sempre Um Papo com Luiz Humberto França

Dia 10 de fevereiro, sexta-feira, 19h

Evento on-line com transmissão pelo YouTube do Sempre Um Papo

Informações: www.sempreumpapo.com.br