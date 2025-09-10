Mais autonomia no celular: curso gratuito para 60+ abre nova turma em Araxá

Saber mandar um “bom dia” no WhatsApp, fazer uma videochamada com os netos, encaminhar uma foto, checar o e-mail ou pagar um boleto pelo celular. Pequenas ações do dia a dia que, para muitos idosos, significam independência. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Instituto Apreender, realiza o curso gratuito de uso do celular para pessoas a partir de 60 anos, o “Simplificando o Celular”. A próxima turma será no Núcleo de Convivência Padre Alaor.

O conteúdo é 100% prático e orienta quanto ao uso de aplicativos e plataformas como o WhatsApp (mensagens, ligações e chamadas de vídeo), câmera e galeria (fotos e vídeos), envio de documentos, e-mail e noções de redes sociais como Instagram, Facebook e TikTok. Os participantes também recebem orientações para utilizar recursos que dão autonomia no dia a dia, como organizar lembretes e acessar serviços públicos digitais com segurança.

“Nosso objetivo é proporcionar autonomia. Muitos idosos moram sozinhos ou não têm uma referência familiar próxima. Quando aprendem a usar o celular, ganham comodidade e acesso: conseguem conversar com a família, combinar consultas, resolver uma conta sem sair de casa”, destaca Luciana Xavier, coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Segundo ela, a procura é grande e o projeto já chegou à 10ª turma, inclusive com alunos que voltam para reforçar o que aprenderam.

Atualmente há turmas em andamento no CRAS Abolição e no CRAS Pão de Açúcar. A próxima turma será iniciada no Núcleo de Convivência Padre Alaor. Para participar, é preciso ter 60 anos ou mais e procurar o Núcleo de Convivência para inscrição, levando RG, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, o número do CadÚnico (quem não tiver recebe orientação para fazer). As vagas são gratuitas e limitadas, e novas turmas são abertas conforme a demanda.