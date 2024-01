Mais de 100 vias já receberam manutenção de sinalização de solo pela Prefeitura de Araxá

A Secretaria Municipal de Segurança Pública está realizando a manutenção da sinalização vertical e horizontal em ruas e avenidas da cidade. Desde o início da atual gestão, já foram atendidas mais de 100 vias, proporcionando mais segurança para motoristas e pedestres.

Em 2021, a manutenção da sinalização vertical e horizontal foi realizada em ruas e avenidas que compreendem um alcance de 30 mil m². Em 2022, o alcance também foi de 30 mil m², e 25 mil m² em 2023. Para este ano, o cronograma prevê o alcance de 40 mil m².

O secretário Daniel Rosa afirma que a manutenção e melhoria da sinalização é muito importante para garantir um trânsito mais seguro para toda a população.

“A sinalização tem um papel significativo na orientação dos motoristas, pedestres, ciclistas e demais usuários no uso das vias urbanas, sendo indispensável para o ordenamento do tráfego e redução de acidentes. Já foram feitos vários pontos da cidade e o nosso objetivo este ano é atender todos os bairros do município”, destaca.