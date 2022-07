Mais de 13 mil alunos da rede municipal voltam às aulas nesta segunda

Após 15 dias de recesso escolar, os mais de 13 mil alunos da rede municipal de ensino retornaram às aulas nesta segunda-feira (25). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o retorno contempla tanto as crianças dos anos iniciais como os estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA), da Educação Especial, Universidade Aberta do Brasil, bem como a continuidade da programação da TV Araxá Educa.

A secretária Zulma Moreira diz que cada escola foi preparada de uma maneira especial para receber os estudantes e professores após esses 15 dias de descanso.

“O clima de volta às aulas é sempre festivo, seja uma decoração, uma atividade diferente ou um lanche especial. Lembrando que a gente está nesse processo de pós-pandemia. Ou seja, mais do que nunca é importante que o aluno frequente a escola para poder buscar remediar e recuperar o que foi perdido com o tempo de isolamento durante a pandemia”, afirma.

Zulma também reforça a importância de pais e responsáveis ficarem atentos ao surgimento de sintomas gripais nos estudantes. “Caso algum aluno apresente sintomas característicos de síndromes respiratórias, resultado positivo em teste para diagnóstico de Covid-19 ou tiver contato próximo com pessoa que testou positivo, ele não deverá comparecer às aulas, devendo procurar atendimento médico e comunicar à escola”, orienta.