Mais de 300 alunos da rede municipal participam da formatura do PROERD em Araxá

Mais de 300 alunos da rede municipal de ensino participaram, nesta terça-feira (18), da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), desenvolvido pela Polícia Militar. A solenidade ocorreu no Teatro CBMM, no Centro Cultural Uniaraxá, e reuniu autoridades, educadores, familiares e estudantes. Ao todo, seis escolas da rede municipal integraram esta edição.

Voltado para crianças de 9 a 12 anos, o PROERD tem como objetivo fortalecer a personalidade dos estudantes e orientá-los na construção de escolhas seguras, saudáveis e longe das drogas e da violência. Participaram desta edição alunos das escolas municipais Agar de Affonseca e Silva, Aziz J. Chaer, Aplicação Lélia Guimarães, Delfim Moreira, Pio XII e Professora Leonilda Montandon, todas da rede pública de Araxá.

A cerimônia contou com homenagens especiais aos estudantes que se destacaram ao longo do curso. Medalhas foram entregues aos alunos destaques, enquanto os três primeiros colocados do Concurso de Redação receberam troféus e bicicletas. Segundo a Polícia Militar, esta é mais uma turma que conclui o currículo do 5º ano, uma trajetória que o 37º BPM conduz desde 2003.

A instrutora do programa em Araxá, 1º Sargento Shirley Cristina Barbosa, destacou o caráter formativo e preventivo do PROERD. “O conteúdo é trabalhado em sala de aula por meio de uma cartilha com dez lições, cada uma abordando um tema que ajuda a criança a tomar decisões responsáveis. Falamos sobre prevenção, responsabilidade e consequências das escolhas. Em cada lição, apresentamos um problema e ensinamos o modelo de tomada de decisão, para que pensem nas possibilidades e escolham a melhor alternativa. É muito gratificante ver o resultado desse trabalho”, explica.

A secretária de Educação, Zulma Moreira, ressaltou a importância do programa na formação integral dos estudantes. “Educar vai muito além de ensinar conteúdos. É orientar sobre escolhas, atitudes e construção de valores. O PROERD reforça exatamente isso: mostra ao aluno que ele é protagonista das próprias decisões e que cada escolha tem impacto direto em sua vida. A parceria entre a escola e a Polícia Militar é essencial porque une esforços em torno de um mesmo objetivo: formar cidadãos conscientes, preparados e capazes de fazer escolhas responsáveis. Para nós, da Educação, é motivo de grande orgulho ver nossos alunos concluindo esse programa tão significativo”, afirma.

Destaques do Concurso de Redação

• Manuela Romão Mafalda – Escola Municipal Delfim Moreira (1° lugar)

• Emanuelle dos Reis Rodrigues – Escola Municipal de Aplicação Lélia Guimarães (2° lugar)

• João Guilherme Fernandes de Freitas – Escola Municipal Aziz J. Chaer (3° lugar)

• Endrily Lavine Ferreira França – Escola Municipal Agar de Affonseca e Silva

• Ana Clara Silva Oliveira – Escola Municipal Pio XII

• João Carlos Alberto Martins – Escola Municipal Professora Leonilda Montandon