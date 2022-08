Mais um grande evento em Araxá: Competição de Rally de Regularidade começa nesta sexta-feira (5)

Aventura em duas e quatro rodas. O Cerrado Minas – Rally Regularidade de Araxá começa nesta sexta-feira (5). A competição promete muita emoção, belas paisagens e provas para pilotos iniciantes e experientes, com direito a aula de navegação, orientações básicas e noções da prova para todos os participantes. A prova acontece no próximo domingo (7), a partir das 8h, com largada e chegada em frente ao Estádio Fausto Alvim e a parada principal no Horizonte Perdido, um dos mais belos pontos turísticos de Araxá

A competição será uma prova automobilística na categoria RAID (Regularidade Absoluta em Itinerário Desconhecido) que tem como objetivo desenvolver a capacidade do piloto e do navegador em manter médias horárias estabelecidas, além de seguir o roteiro até o destino final da prova. Exige perícia, capacidade de cálculo e raciocínio, necessitando um excelente entrosamento entre piloto e o navegador. A prova será cercada de segurança e a planilha e aula de navegação vão garantir que todos os pilotos tenham a oportunidade de participar do evento e se divertir com segurança.

Também haverá categoria para veículos 4X2 de qualquer marca, inclusive com a participação até de quatro passageiros, desde que o veículo tenha todos os itens de segurança (luzes, cinto, setas, buzina entre outros). O percurso levará o Rally para as paisagens mais belas de Araxá e região. O roteiro será em torno da cidade, com percurso de 97 km e com um tempo estimado entre 4 e 5 horas de prova, com paradas em neutro para descanso, alimentação e para visitas aos pontos turísticos.

Equipes de Araxá (MG), Sacramento (MG), Garopaba (SC), Moema (SP), São José do Rio Preto (SP), Tanabi (SP), Potirendaba ( SP), Bambuí ( MG), Uberlândia (MG) já confirmaram presença no Cerrado Minas – Rally Regularidade de Araxá. A organização é da Moto Arts, com supervisão da Federação Mineira de Automobilismo e Federação Mineira de Motociclismo. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Araxá.

Programação

05/08 – Sexta-feira:

17h às 20h – Entrega do material para as duplas inscritas – Posto Max

17h às 21h – Vistorias FMA e FMEMG – Posto Max

06/08 – Sábado:

08 às 15h – Entrega de material para as duplas inscritas – Posto Max

08 às 15h – Vistoria FMA e FMEMG – Posto Max

15h – Aula de Navegação – Austin Steak House

16h – Show Latitude 19 – Austin Steak House

18h – Entrega das planilhas – Austin Steak House

07/08 – Domingo

7h30min – Saída do carro zero (abre trilha) – Posto Max

8h – Largada do primeiro carro

12h21min – Chegada do Primeiro Carro – Posto Max

14h – Show Banda Vinith – Empório Dodora

16h – Premiação – Empório Dodora

19h – Encerramento