Manutenção emergencial pode afetar abastecimento de água em Araxá nesta quinta-feira (23)

A Copasa informou que o abastecimento de água em alguns bairros de Araxá poderá apresentar intermitência nesta quinta-feira (23/10), devido a uma manutenção emergencial na rede. A previsão é que o fornecimento seja normalizado, de forma gradativa, ao longo da noite de hoje.

Os bairros afetados são: Ademar Rodrigues Vale, Alvorada, Arassol, Área II, Armando Santos, Centro, Chapada, Das Mangueiras, Dona Adélia II, Estância, Fertiza, Jardim Morada do Sol, João Ribeiro, José Ferreira Guimarães, Leda Barcelos, Loteamento Roberto Pedrina, Matadouro Velho, Novo Santo Antônio, Odilon José Carneiro, Residencial Bela Vista, Santa Mônica, Santo Antônio, São Geraldo, São Vicente, Veredas da Cidade, Vila Andreia, Vila Doutor Pedro Pezzute, Vila Guimarães, Vila Jardim, Vila Padre Alaor, Vila Rica, Vila Santa Luzia, Vila Santa Rita, Vila Santa Terezinha, Vila São Pedro e Vila Silveira.

A Companhia ressalta que os imóveis com reservatórios internos, como caixas d’água, podem não sofrer impactos durante o período de intermitência.