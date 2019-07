McCain anuncia instalação de fábrica em Araxá

A multinacional canadense McCain, anunciou oficialmente nesta sexta-feira, 19 de julho, a implantação da sua primeira fábrica no Brasil, na cidade de Araxá. O prefeito Aracely de Paula, informa para a cidade sua satisfação com mais essa grande conquista. O investimento marcará época e certamente abrirá novos horizontes para a economia do município e para a população, com a geração de centenas de empregos.

Aracely destaca que é uma vitória que pertence a toda a população, que servirá de incentivo às gerações vindouras, assim Araxá ganha uma nova dimensão a nível de estado e de Brasil, abrindo as portas também para o mundo. Ressalta que é importante agradecer a parceria com o Governo do Estado que repassou ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Manoel Vitor de Mendonça, a autonomia nas tratativas que asseguram a vinda da empresa para Minas Gerais.

“Estou muito feliz, a instalação da McCain na cidade representará um divisor entre Araxá de hoje e Araxá do futuro. É uma satisfação para o administrador antever o futuro da cidade nas obras que estamos conquistando para todos. Com alegria nós recebemos essa missão e esperamos dentro de pouco tempo a implantação da empresa. Agradeço a boa vontade e a participação do Governo do Estado que veio como parceiro, assim como espero a participação de novos parceiros para que esse sonho se torne uma realidade irreversível”, declarou Aracely.