Mensageiros da Ampara recolhem mensalmente doações de quem deseja contribuir com a instituição

Em um mundo cada vez mais digital, a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) destaca-se ao manter uma abordagem única e confiável para a captação de doações. A instituição disponibiliza dois mensageiros (um colaborador e outro voluntário), que recolhem as doações mensalmente nos endereços dos doadores.

O profissional, prestador de serviços da Ampara, é Ademir Martins; já o mensageiro voluntário é o Alex Brechack da Costa Souza. Os dois vão até os endereços dos doadores, devidamente identificados com o crachá da instituição, apenas uma vez no mês e com recibo na cor rosa.

Eles atuam como um elo seguro entre doadores e a nobre causa, proporcionando não apenas um meio eficiente de coletar fundos, mas também estabelecendo uma conexão pessoal.

Os mensageiros conseguem esclarecer dúvidas quanto à aplicação dos recursos, fortalecendo os laços emocionais entre os doadores e a instituição. A presença física do mensageiro não apenas garante que as doações alcancem seu destino pretendido, mas também cria uma sensação tangível de comprometimento e confiança.

A coordenadora da Ampara, Juliana Silva, reforça que a presença do mensageiro é especialmente valiosa para aqueles que desejam contribuir financeiramente, mas podem não estar familiarizados com as tecnologias digitais.

“Estas doações mantêm nossas portas abertas. É importante que toda a população se certifique de que os mensageiros sejam o Ademir ou o Alex, identificado corretamente e com o recibo na cor rosa. Eles não farão as visitas em mais de um momento no mês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo telefone 3612-1611”, explica.