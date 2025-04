Moradores começam a receber instalação de biodigestores em Araxá

Moradores da comunidade de Boca da Mata começaram a receber, nesta semana, os primeiros biodigestores instalados por meio de um projeto sustentável promovido pela Prefeitura de Araxá. A iniciativa é coordenada pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e contempla, inicialmente, 112 imóveis nos distritos de Boca da Mata e Itaipu.

A empresa WM Meio Ambiente e Reflorestamento, vencedora da licitação, iniciou a perfuração dos terrenos nas primeiras residências, marcando o início da fase de execução do programa. O projeto é financiado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Araguari e não gera nenhum custo aos moradores.

De acordo com o superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, a ação foi cuidadosamente planejada. “Desenvolvemos o projeto técnico, realizamos reuniões com os moradores para apresentar a proposta e coletar autorizações. Agora, começamos a instalação dos sistemas, que trarão muitos benefícios ambientais e sociais para a região”, afirma.

Os biodigestores são soluções ecológicas para o tratamento de efluentes domésticos, contribuindo para a preservação ambiental, evitando a contaminação do solo e da água, além de reduzir riscos à saúde pública.

Ainda dá tempo de participar

As equipes de campo do IPDSA continuam coletando autorizações nas comunidades. Moradores interessados em participar do projeto devem entrar em contato com o instituto.

“A nossa expectativa é garantir mais qualidade de vida às famílias dessas regiões, por meio de uma política pública que alia responsabilidade ambiental, saúde e tecnologia social”, reforça Vinícius.

📞 Mais informações: IPDSA – (34) 3661-3675.