Mosaic divulga nota sobre readequação para fazer manutenção no Complexo Mineroquímico de Araxá

Araxá, 09 de julho de 2020 – A Mosaic Fertilizantes informa que assinou um termo de compromisso com o Município de Araxá com os detalhes e próximos passos da parada de manutenção do Complexo Mineroquímico da cidade, que será iniciada dia 15 de julho. Após a publicação do Decreto nº 1.003 pela Prefeitura e o alinhamento com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, as atividades foram readequadas com um contingente reduzido.

A Mosaic Fertilizantes, que já havia comunicado e vem dando preferência por profissionais de Araxá, está se comprometendo a utilizar o máximo possível da equipe necessária para as atividades na própria cidade – aproximadamente 320 pessoas. Caso não seja possível encontrar todas as especialidades necessárias na região, profissionais de outras localidades poderão ser requisitados, desde que estejam de acordo com o plano aprovado pelo Comitê. Vale ressaltar que a parada de manutenção é essencial para manter a segurança dos funcionários, das instalações da planta e do meio ambiente, bem como garantir a continuidade das operações.

A empresa reforça que manterá contato contínuo com o Comitê-Covid durante toda a parada. A política de controle da pandemia de COVID-19 da empresa continuará sendo aplicada em todas as unidades do Brasil, o que inclui medidas preventivas – como fluxo de testagem e isolamento, equipamentos de proteção, disponibilização de álcool gel, intensificação da limpeza e medição de temperatura, entre outras precauções – para todos os profissionais próprios e terceirizados.

Na qualidade de produtora de produtos essenciais à população, a Mosaic Fertilizantes segue fazendo a sua parte para que não ocorra desabastecimento, já que é a maior produtora nacional do ácido fluossilícico – importante insumo para tratamento de água potável – e atua na produção e comercialização de nutrição animal e fertilizantes, identificada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Ministério de Minas e Energia como atividade essencial da cadeia de alimentos.