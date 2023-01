Mosaic Fertilizantes está com processo seletivo aberto, até 31 de janeiro, em 14 cidades de nove estados brasileiros

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, está com inscrições abertas para seu programa de estágio remunerado de nível técnico. As vagas são destinadas a estudantes matriculados há pelo menos seis meses no curso de sua escolha e com previsão de formatura a partir de dezembro de 2023. Os interessados têm até 31 de janeiro para se cadastrarem no site do processo seletivo.

Ao todo são 38 vagas disponíveis para atuar em nove estados brasileiros – Bahia, Paraná, Sergipe, Goiás, Catalão, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. As oportunidades também são voltadas para PcDs. “A carga horária é de seis horas diárias, o que permite que o estagiário mantenha sua rotina de estudos ao mesmo tempo em que adquire experiência profissional e aperfeiçoamento técnico em uma das maiores empresas de agromineração do Brasil que valoriza pessoas, diversidade e inclusão”, afirma Luiz Amodeo, gerente de Aquisição da Talentos da Mosaic Fertilizantes.

As etapas do processo de seleção incluem testes de personalidade, português e lógica e entrevistas com psicólogas do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e com gestores da companhia. Os candidatos aprovados iniciam suas atividades em março de 2023.

BA: Candeias – Segurança do Trabalho

GO: Rio Verde – Segurança do Trabalho

Catalão – Segurança do Trabalho, Técnico de mineração, Técnico em Química

MG: Tapira – Segurança do Trabalho e Técnico de mineração.

Araxá – Segurança do Trabalho e Técnico em meio ambiente.

Uberaba – Segurança do Trabalho e Eletromecânica

MS: Campo Grande – Segurança do Trabalho

MT: Sorriso – Segurança do Trabalho

Rondonópolis – Segurança do Trabalho

PR: Paranaguá – Segurança do Trabalho

RS: Rio Grande – Segurança do Trabalho

SE: Rosário do Catete – Segurança do Trabalho, Técnico em Edificações, Geologia, Topografia, Técnico em Mineração, Técnico em Química, Elétrica, Mecânica e Eletromecânica.

SP: Cajati – Segurança do Trabalho

São Paulo – Segurança do Trabalho

Serviço