Mosaic Fertilizantes faz teste de sirenes em Araxá nos dias 4 e 5 de dezembro

A Mosaic Fertilizantes realizará teste de funcionamento das sirenes da Unidade de Araxá, nesta quarta e quinta-feira (4 e 5/12). A medida faz parte do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e está devidamente alinhada com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

A mensagem “Atenção! Este é um teste da sirene do sistema de alarme” poderá ser veiculada a qualquer momento a partir das 8h nos dias acima mencionados. As estruturas instaladas contemplam as comunidades Capivara, Córrego do Sal, Barreiro e Barreirinho.

Não há qualquer risco iminente, portanto, as pessoas não precisarão deixar suas casas. O sistema de alerta sonoro é preventivo e visa garantir a segurança da comunidade em caso de emergência.