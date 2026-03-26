Mosaic promove simulado de segurança em Araxá

A Mosaic, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, em conjunto com a Defesa Civil de Araxá e o Corpo de Bombeiros, realizará no dia 28 de março, o simulado preventivo de segurança das barragens, em Araxá (MG). As atividades terão início às 9h, com previsão de acionamento das sirenes às 10h, e contarão com a participação da comunidade do entorno e de autoridades locais. O exercício integra o Plano de Ação de Emergência para Barragens (PAEBM).

O objetivo é testar, na prática, os recursos operacionais, as rotas de fuga e os pontos de encontro previstos na Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens da Mosaic, além de medir o tempo de resposta das pessoas que estiverem na área durante o treinamento.

“O simulado é fundamental para fortalecer a cultura de prevenção e o preparo da população do entorno, reforçando a importância desse trabalho contínuo realizado em conjunto com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e demais autoridades locais”, afirma Philippe Pereira, coordenador do PAEBM da Mosaic em Araxá.

A concentração para o início das atividades será no Centro de Educação Ambiental e Cidadania da Mosaic. Durante a mobilização, os participantes receberão todas as orientações necessárias para a condução segura do simulado. O sistema de alerta sonoro será acionado, mas a empresa reforça que não há qualquer risco e que todas as estruturas estão estáveis.

Todas as barragens da Mosaic em Araxá possuem Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) e atendem integralmente às normas da Agência Nacional de Mineração (ANM). As estruturas não apresentam qualquer risco iminente de rompimento.