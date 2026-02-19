Mosaic realiza treinamento de segurança na região do Barreiro, em Araxá (MG)

A Mosaic, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, em conjunto com a Defesa Civil de Araxá e o Corpo de Bombeiros, realizará no próximo dia 26 de fevereiro um simulado preventivo de segurança de barragens na região do Barreiro, em Araxá (MG). As atividades terão início às 13h30, com previsão de acionamento das sirenes às 14h30, e contarão com a participação da comunidade e de representantes locais. O exercício integra o Plano de Ação de Emergência para Barragens (PAEBM).



A ação envolve moradores, trabalhadores e visitantes da região do Barreiro. O objetivo é testar recursos operacionais, rotas de fuga e pontos de encontro definidos na Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens da Mosaic, como também avaliar o tempo de resposta da população presente na área.



“A iniciativa busca reforçar a prevenção nas comunidades próximas às operações, em parceria com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e outras autoridades locais”, comenta Philippe Pereira, coordenador do PAEBM da Mosaic em Araxá.



A concentração para o início das atividades será no Centro de Educação Ambiental e Cidadania da Mosaic, em Araxá. Durante a mobilização, os participantes receberão as orientações necessárias para garantir a realização do simulado com segurança. O sistema de alerta sonoro será acionado, mas a empresa reforça que não há risco e que todas as estruturas estão seguras.



Cabe ressaltar que todas as barragens da Mosaic em Araxá possuem Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) e seguem todas as normas da Agência Nacional de Mineração (ANM), não apresentando qualquer risco iminente de rompimento.



Como parte da programação, será realizado no dia 25 de fevereiro, às 19h, um seminário orientativo voltado à comunidade. O encontro também acontecerá no Centro de Educação Ambiental e Cidadania da Mosaic, em Araxá, e terá como objetivo esclarecer dúvidas da população e apresentar as principais medidas preventivas adotadas pela empresa.



Sobre a Mosaic



Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo buscando solucionar desafios de maneira diferente, refletindo seu espírito inovador reconhecido mundialmente. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. Sua produção se dá com base em conhecimentos sólidos, adquiridos a partir de evidências científicas que garantem a eficácia de seus produtos. Opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes, incluindo bioinsumos, para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. No Brasil, está presente em mais de dez estados, tendo presença também no Paraguai, com profissionais que trabalham diariamente comprometidos com a ética. Em 2024 a empresa completou duas décadas de compromisso em ajudar a alimentar uma população global cada vez maior, promovendo, para isso, ações que visam transformar a produtividade do campo e a realidade dos locais onde atua, de forma segura, sustentável e inclusiva. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br.