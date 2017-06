Motofog auxilia no trabalho contra Aedes aegypti

O trabalho de combate e prevenção da dengue, zika vírus e febre chikungunya ganha o motofog como um aliado a partir desta semana. A implantação do serviço foi possível graças a Prefeitura de Araxá e Secretaria Municipal de Saúde. A motocicleta equipada com fumacê que libera inseticida atuará em áreas de difícil acesso onde o mosquito Aedes aegypti se reproduz.

A atuação do motofog tem supervisão da coordenadora da Vigilância Ambiental, Flávia Rios. De acordo com ela, o combate efetivo ao vetor ocorrerá em casos suspeitos ou confirmados de dengue e, também, preventivamente.

“Vamos fazer preventivamente a cada 15 dias os Pontos Estratégicos (PE’s), que são os locais que temos chance de ter o mosquito com mais facilidade, e assim que chegar demanda de casos notificados, também faremos o trabalho. Essa moto facilita atingirmos locais que não são possíveis com o fumacê em carro como, por exemplo, em cemitérios e ferros-velhos”, explicou a coordenadora.

O início do trabalho em junho visa o controle do vetor ainda em fase adulta e, consequentemente, evitar a proliferação durante o período de chuvas do final de ano. Flávia Rios destaca, ainda, a relação entre economia e eficácia do motofog.

“Se faz uma cauda de 20 litros de óleo diesel com 400 ml de produto, então temos um uso mais baixo de inseticida. Dessa forma, essa névoa sobe mais e temos um alcance maior. Trabalhamos com menor quantidade para fazer uma área bem maior. É bom alertamos a população de que é um trabalho preventivo, e que evitem o contato com a fumaça ao verem a moto passando”, concluiu.