Mulher é presa com drogas no Jardim das Oliveiras

Na noite de ontem (10), durante operação realizada no bairro Jardim das Oliveira, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas. Após denúncias, a Polícia Militar deparou com uma mulher na porta de uma residência, em atitude suspeita. A mulher, de 38 anos, foi abordada e, durante buscas no imóvel, os militares presenciaram a autora tentando dispensar algo no imóvel.

Os policiais constataram se tratar de um recipiente com 79 pedras de crack. No imóvel também foi localizada uma balança de precisão em pleno funcionamento, uma lâmina com resquícios de crack e certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, a autora foi presa pelo crime do tráfico de drogas, sendo conduzida à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.