Municípios da microrregião de Araxá cobram vagas para alta complexidade via SUS Fácil

Os municípios da Microrregião do Planalto de Araxá têm encontrado dificuldades para obter vagas de internações de alta complexidade por meio do SUS Fácil. O programa de regulação assistencial agiliza a troca de informações entre as unidades administrativas e executoras dos serviços de saúde do Estado. A demora na transferência, inclusive aqueles inseridos como prioridade (vaga zero), pode gerar consequências graves no quadro clínico do paciente em algumas situações.

Na tentativa de solucionar o problema, os prefeitos e secretários de Saúde da microrregião (exceto Pedrinópolis) se reuniram com o prefeito Robson Magela e assinaram um documento que elenca a situação dos municípios para conseguir leitos disponíveis para atendimentos de casos graves pelo Sistema Único de Saúde.

Representando os gestores municipais, o procurador-geral do município de Araxá, Rick Paranhos, e a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães , entregaram o documento à prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, na quarta-feira (5), em busca de uma solução.

Os municípios apresentaram uma proposta para que o Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro, única referência dentro da Macrorregião do Triângulo Sul, admita preferencialmente os pacientes de alta complexidade.

“Precisamos e queremos encontrar uma solução o mais rápido possível para essa situação. Araxá busca viabilizar o maior número possível de atendimentos e tratamentos de média e alta complexidade. Mas, infelizmente, o atual cenário da pandemia e a falta de visão das administrações anteriores tornou esse processo um pouco mais demorado”, destaca o prefeito de Araxá, Robson Magela

Segundo Lorena, até que Araxá consiga os credenciamentos necessários para atendimento de alta complexidade, é preciso que Uberaba como cidade polo na macrorregião disponibiliza vagas quando solicitado.

“Nós estamos adequando nossas sub especificidades para dar mais resolutividade nessas questões. A pedido do prefeito Robson, vamos estruturar e credenciar tudo que for possível para ficarmos menos reféns de Uberaba. A cidade polo recebe recursos públicos para realizar esses atendimentos, por isso, nossa reivindicação. Precisamos entender o que está acontecendo”, destaca a secretária de saúde de Araxá.

De acordo com a prefeita de Uberaba, será solicitado ao Estado a capacitação de profissionais de saúde intensivistas para ampliação do atendimento e diversas outras ações para resolver o problema.

“Quero dizer que estamos sempre aqui abertos para todos os outros prefeitos, queremos trabalhar juntos. Uberaba atuou na outra gestão em guerra com os municípios da macrorregião, totalmente improdutivo, não fazia o papel de cidade polo. Agora, temos essa consciência e vamos ajudar. Acolhemos até mesmo pacientes de fora da nossa macrorregião nesta pandemia, porque somos todos irmãos e estamos aqui para o que precisarem”, ressalta Elisa.