Museu Calmon Barreto é reformado

O Museu Calmon Barreto passou por reformas importantes para oferecer melhor estrutura aos seus visitantes. Em um prazo de dois meses, o museu teve as seguintes melhorias: troca de lâmpadas; limpeza no piso; pintura interna e externa do espaço; recuperação de esculturas e um olhar todo especial para a parte do embelezamento com a colocação de vasos artificiais e a valorização da decoração.

A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Annette Akel, ressalta que recebeu um grande apoio da administração municipal e que a reforma foi viabilizada pelo Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema). Após concretizar essa fase de reforma, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) programa o lançamento do livro “Causos de Riacho Belo”, do autor Eurípedes Candini, membro da Academia Araxaense de Letras (AAL), que pretende unir a arte de contar casos com a arte de Calmon Barreto.

O lançamento desse livro está marcado para quarta (14), das 18h30 às 20h30, no Museu Calmon Barreto, totalmente reformado, e conta com o patrocínio da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) e o apoio da Revista Identidade e da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo.

Annete Akel reitera que é uma honra para a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) apoiar causas que vão ao encontro da atuação da autarquia municipal em prol da cultura de Araxá.

“É uma honra para a Fundação Cultural Calmon Barreto apoiar este evento literário e abrir as portas do Museu Calmon Barreto, agora reformado e melhorado em benfeitorias para destaque de seu acervo, para ser palco desde momento de grande valor cultural para a cidade e ali receber o autor, seus familiares e amigos”, diz a presidente da FCCB.