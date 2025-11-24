Noite de homenagens celebra e valoriza personalidades da Cultura Negra em Araxá

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) realizou, na última quarta-feira (19), uma noite dedicada ao reconhecimento de importantes nomes da cultura negra da cidade. A celebração, em referência ao Dia da Consciência Negra, reuniu 10 homenageados, familiares e representantes da comunidade para destacar trajetórias que fortalecem a identidade, a memória e as expressões afro-brasileiras no município.

A presidente da FCCB, Madalena Aguiar, destaca a importância de valorizar as histórias que constroem o legado cultural da cidade. “Cada homenageado representa uma parte essencial do que somos enquanto comunidade. Reconhecer essas trajetórias é reafirmar nosso compromisso com a memória, a resistência e a potência do povo negro de Araxá. Com o evento, buscamos celebrar vidas que inspiram e transformam”, ressalta.

Além das homenagens, o evento contou com uma apresentação artística inspirada na ancestralidade afro-brasileira, conduzida por Ronis Lucas Ribeiro; uma performance de poesia apresentada por Day MC sobre racismo estrutural; a apresentação de dança de Maria Abadia Amâncio (Doca), que destacou elementos da cultura negra, e uma palestra sobre “Ancestralidade e Justiça: Representatividade e Resistência do Povo Preto”, ministrada pelo professor, advogado e escritor Bruno Barbosa Borges.

Homenageados



– Ângela Minervina da Silva – Moçambiqueira e guardiã das manifestações culturais negras, como Moçambique, Congado e carnaval. Representa a força ancestral e a resistência do povo preto araxaense.

– Dayane Cristina Martins – “Day MC” – Rapper, poetisa e slammer, referência no Hip Hop local e primeira mulher a vencer uma batalha de rimas em Araxá. Cofundadora de coletivos culturais e autora do livro “Filha de Dandara”.

– Eliana Santana de Oliveira Marins – Liderança cultural que fortalece tradições afro-brasileiras em Araxá. Atua em ações religiosas, concursos de beleza negra e projetos de valorização da identidade preta.

– Ismayla Rafaela Roque – Psicóloga e pesquisadora dedicada ao acolhimento e fortalecimento das identidades afro-brasileiras. Atua em debates, formações e projetos que promovem cuidado, pertencimento e consciência racial.

– Josilaine Cristina da Silva – Criadora do “Quintal O Samba é Nosso”, espaço que mantém vivo o samba raiz na cidade. Promove rodas de samba como celebração, comunidade e resistência cultural.

– Maria Abadia Amâncio – Pioneira da dança afro em Araxá e vencedora de concursos de beleza negra. Símbolo de resistência, identidade e afirmação da cultura negra na cidade.

– Marizabel Rufino – Artista e artesã, criadora do projeto “Feito à Mão”, voltado ao artesanato e à reciclagem. Atua há mais de 10 anos, formando e inspirando alunos por meio da arte-educação.

– Ronis Lucas Ribeiro – Zelador de Umbanda e dirigente da Tenda Pai Antônio de Aruanda Luz e Consolação. Atua com espiritualidade, acolhimento e trabalhos sociais voltados à caridade.

– Silvéria Rita dos Santos Anjos – Educadora há 27 anos, premiada nacionalmente por práticas de educação fiscal. Atua na formação pedagógica e defende a educação como transformação da vida da população negra.

– Valdo Adriano Marques – “Mestre Petróleo” – Fundador da Academia Zumbahia e mestre de capoeira com mais de 35 anos de atuação. Dissemina a capoeira como instrumento de disciplina, saúde e integração sociocultural.