Nota de Esclarecimento: Prefeitura de Araxá alerta sobre golpe em nome da Vigilância Sanitária

Nota de Esclarecimento – Alerta de Golpe



A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população sobre mensagens falsas que estão sendo enviadas em nome da Vigilância Sanitária.

Essas mensagens utilizam termos como “Notificação de Pendência – Alvará Sanitário”, informando sobre supostos débitos e solicitando que o usuário clique em links para “regularizar a situação”.

Trata-se de um golpe. A Vigilância Sanitária não envia notificações desse tipo por e-mail e não solicita pagamentos ou regularizações por links externos.

Caso receba mensagens semelhantes:

• Não clique em links nem forneça dados pessoais;

• Desconsidere o conteúdo;

• Em caso de dúvidas, entre em contato diretamente com a Vigilância Sanitária pelos canais oficiais.

Contato oficial da Vigilância Sanitária



Telefone: (34) 3661-8565

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 500, Centro – 3° andar, sala 301

A Prefeitura de Araxá orienta a população que, ao receber e-mails desse tipo, não compartilhe as informações e busque sempre a confirmação junto a fontes oficiais, como a própria Prefeitura.