Nova estrutura da Ponte Queimada começa a ser construída sobre o Rio Tamanduá

Após a retirada da antiga estrutura da Ponte Queimada sobre o Rio Tamanduá, divisa entre Araxá e Perdizes, a equipe responsável está realizando a construção da nova estrutura.

O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Fárley Pereira de Aquino, diz que as chuvas dos últimos dias acabaram atrasando o cronograma da obra, que está sendo executada pela Prefeitura de Perdizes. “A substituição da estrutura será possível graças a uma parceria entre as prefeituras de Araxá, que fornece o material, e de Perdizes, que entra com a mão de obra”, esclarece o secretário.

A reforma da ponte é uma demanda antiga de quem transita pelo local, uma vez que a ponte já sofreu incêndio de grandes proporções e vinha passando por reparos esporádicos.

“A ponte agora será em estrutura com a base em vigas de ferro e o tabuleiro em ferro e concreto. Isso garante maior resistência, principalmente por ser um local de escoamento de produtos agrícolas e grande fluxo de veículos pesados”, explica Fárley.

Além do canteiro de obras que abriga o maquinário e materiais, também foram montadas barreiras delimitando o espaço, visando a segurança de quem estiver passando pelo local. Informativos sobre os desvios estão instalados em pontos estratégicos ao longo das estradas que dão acesso à Ponte Queimada. A rota alternativa para quem sai de Araxá pode ser acessada através do link https://maps.app.goo.gl/zqhxGvTHRhBRrfQPA .