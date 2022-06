Nova Ponte Queimada é entregue às comunidades rurais de Araxá e Perdizes

Mais conforto, segurança e qualidade de vida para produtores rurais da região do Rio Tamanduá. As prefeituras de Araxá e Perdizes realizaram a inauguração da nova ponte Queimada, na última sexta-feira (10). A reforma foi possível mediante a uma parceria entre os municípios e o Governo de Minas Gerais, viabilizada pelo deputado estadual Bosco. O local recebeu o nome do produtor Noé Ferreira Barbosa e ganhou uma nova estrutura em vigas metálicas e concreto.

Estiveram presentes na inauguração o prefeito Robson Magela; o secretário de Governo de Perdizes, Antônio José Machado, representando o prefeito Roberto Bergamasco; o deputado estadual Bosco; a filha de Noé Ferreira Barbosa, Maria Alves Antunes; o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Wander Prugger; a secretária municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos de Perdizes, Jéssica Machado; o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Raphael Rios, e vereadores; a vereadora de Perdizes, Cláudia Barreto Alves Mariconi; demais secretários, servidores e comunidade rural dos dois municípios.

O objetivo da reforma é garantir condições seguras de tráfego na divisa entre os dois municípios. A recuperação da Ponte Queimada foi possível por parceria entre os municípios de Araxá, que forneceu o material, e Perdizes, que realizou a execução da mão de obra, e também do Estado, que forneceu as vigas metálicas, mediante apoio do deputado estadual Bosco.

De acordo com o prefeito Robson Magela, essa era uma antiga reivindicação dos moradores e trabalhadores da região, que agora serão beneficiados com a reforma. “Eu fico muito feliz por poder entregar a nova Ponte Queimada totalmente revitalizada. As pessoas que trafegam na região merecem e, agora, terão todo conforto, segurança e comodidade para a travessia”, destacou.

Moradora da região, Angelina Aparecida de Souza Borges, conta que antes a ponte não dava segurança. “É um sonho realizado para todos nós, moradores. Tínhamos muito medo de atravessar a ponte e cair. Íamos morrendo de medo, porque era tudo de madeira e não tinha segurança. Estamos muito felizes, pois a ponte ficou ótima”, destaca.