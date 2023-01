Novo chefe de Instrução assume Tiro de Guerra de Araxá

O Tiro de Guerra (TG) de Araxá promoveu a cerimônia de transmissão do cargo de chefe de Instrução na manhã do último sábado (14). A função foi assumida pelo subtenente James Imaculado Nunes para o próximo biênio, sucedendo o subtenente Venildo Sales do Carmo, que vai atuar no Estado-Maior do Exército, em Brasília. A solenidade contou com a presença do prefeito Robson Magela, que é diretor do Tiro de Guerra, de autoridades civis e militares e demais convidados.

Na oportunidade, o prefeito Robson destacou o relevante trabalho prestado pelo subtenente Venildo, que atuou no Município por dois anos, e deu as boas-vindas ao subtenente Nunes.

“O Tiro de Guerra de Araxá é uma grande escola, as orientações e valores repassados aos jovens são fundamentais para a formação de homens íntegros, honestos e comprometidos. A Prefeitura de Araxá estará de portas abertas para atender as demandas da instituição”, afirma o prefeito.

O subtenente Venildo ressaltou o aprendizado que obteve na cidade de Araxá. “Eu fui agraciado para comandar o Tiro de Guerra ‘Capitão Barros’ por dois anos e estou satisfeitíssimo. Fui muito bem acolhido pela sociedade de Araxá, especialmente pela prefeitura que nos apoiou em tudo que foi solicitado. Fico feliz também porque a gente pegamos cidadãos que eram um diamante bruto, lapidamos, hoje eles conseguem entender o que é um civismo, patriotismo, hierarquia. Saio daqui com o sentimento do dever cumprido”, afirma.

Subtenente Nunes fala sobre as expectativas para o novo biênio à frente do TG de Araxá. “Eu já tenho uma larga experiência na instituição, são 26 anos de efetivo serviço e a minha expectativa é exatamente isso, de poder contribuir para a formação do jovem, contribuir para essa missão que eu fui designado e da, melhor forma possível, entender os anseios da instituição e da sociedade, contando com o apoio da comunidade e o excelente apoio que tem sido prestado também pela prefeitura”, destaca.