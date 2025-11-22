Novo circuito de atrações do Natal Iluminado surpreende a população de Araxá e mira turistas

Araxá inaugurou na noite desta quarta-feira (19), na Praça Governador Valadares, o maior Natal Iluminado já realizado no município, reunindo quase 2 milhões de pontos de LED, um circuito ampliado de visitação e novas áreas decoradas em diferentes regiões da cidade. A cerimônia, que marcou oficialmente o início da programação natalina de 2025, atraiu grande público e abriu mais uma temporada que promete movimentar o turismo, o comércio e a economia local.

Já passava das 19h30 quando o público iniciou a contagem regressiva conduzida pelo do prefeito Robson Magela. O momento foi acompanhado com entusiasmo por famílias, turistas, comerciantes e autoridades.

“Conseguimos entregar o maior enfeite da história de Araxá. Uma edição que realmente nos coloca na história do município e de Minas Gerais”, afirmou o prefeito.

“Ano passado já tivemos grande movimento e recebemos visitantes de todo o estado e até de fora. Este ano, com a expansão, o retorno será ainda maior para a rede hoteleira, bares, supermercados, lojas e serviços”, destacou.

A ação é executada pela Acia e Fundação Cultural Acia, por meio de um projeto da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto aprovado pela Câmara Municipal, com investimento de R$ 2 milhões. A iniciativa também tem o patrocínio da Algar.

Comércio otimista

O novo circuito reforça a expectativa de aquecimento da economia local. Em 2024, segundo levantamento da ACIA, a circulação no calçadão e na Praça Governador Valadares triplicou. Para o diretor da Acia, Tom Rios, o resultado deste ano deve ser ainda melhor.

“Recebemos relatos de até 30% de crescimento nas vendas no ano passado. Agora projetamos algo entre 40% e 45%”, disse.

A presidente da Fundação Acia, Elisa Baião Macêdo, anunciou que o Natal Iluminado será integrado este ano ao FestNatal, que chega a 16 edições em um ano especial para o município.

“São 160 anos de Araxá. A programação será rica, com atrações musicais, culturais, teatro, dança e muita música boa. Estaremos ainda mais próximos da população”, adiantou.

Para todos

De acordo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Marcos Fonseca, o Natal Iluminado tem papel decisivo no estímulo à economia e na integração social.

“É um evento significativo para toda a cidade. Ele atinge desde as crianças até os avós, e o melhor: é tudo gratuito. Isso fomenta a economia de forma ampla, da base ao topo da pirâmide”, explicou.

A população também comemorou a abertura oficial. A dona de casa Ilma Maria da Silva foi com toda a família prestigiar o momento.

“A gente fica o ano todo esperando. É muito lindo, muito caprichado. Não tem como não vir”, comentou

Impacto regional

Presente na inauguração, o deputado estadual Bosco destacou a expansão estrutural neste ano.

“Com certeza este Natal Iluminado vai entrar para a história. A parceria firmada permitiu estender a decoração não só no centro, mas também para outros bairros”, lembrou.

O deputado federal Mário Heringer ressaltou o simbolismo da data.

“O Natal é o tempo de celebração do nascimento de Jesus. A iluminação encanta, atrai turistas e movimenta o comércio, mas também nos chama à reflexão e ao carinho. Esse tipo de evento une as pessoas, aproxima a cidade e fortalece a empatia”, destacou.

Serviço

Natal Iluminado 2025

Locais: Praça Governador Valadares; Avenida Imbiara, Avenida Antônio Carlos, calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel, escadaria do Parque do Cristo e Avenida Washington Barcelos.

Retirada de ingressos gratuitos para o carrossel:

– Av. Washington Barcelos, 755 – Urciano Lemos (Oliveira Tech)

– Praça Governador Valadares, 411 – Centro