Novo decreto proíbe consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes; cultos religiosos e academias voltam a funcionar

Foto: Google

Novo decreto que regula o funcionamento do comércio em Araxá durante a pandemia do coronavírus foi publicado nesta quarta-feira (1°). Os estabelecimento considerados não essenciais voltam a funcionar das 12h às 18h, de segunda a sexta. Bares e restaurantes não poderão vender bebidas alcoólicas para consumo no local, academias (a partir de 15 de julho) e Parque do Cristo estão liberados para atividades físicas e os cultos religiosos podem ser realizados em até três dias por semana. Confira as mudanças

Bares e restaurantes

Bares e restaurantes podem novamente atender o público em seus locais, das 11h às 22h, mas o consumo de bebida alcoólica está proibido (pode ser comercializado em sistema de delivery e retirada no balcão).

Academias

Outra novidade do decreto é a permissão para reabertura de academias de ginástica a partir do dia 15 de julho, desde que estejam com alvarás de funcionamento e sanitário vigentes e apresentem plano de contingência, que será avaliado e aprovado pelo Comitê de Enfrentamento.

O pista de caminhada e escadaria do Parque do Cristo também estão liberadas para atividades físicas, mediante controle de acesso para evitar aglomeração (30 pessoas no máximo) e tempo de uma hora. O uso da máscara é obrigatório.

Espaços religiosos

Cultos religiosos também podem retomar suas atividades ao público, mas o funcionamento pode ser no máximo em até três dias na semana, com duas celebrações por dia, com duração de até uma hora e meia cada culto. Medidas de prevenção como uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel e distanciamento devem ser cumpridas.

O intervalo entre as celebrações deve respeitar o prazo mínimo de uma hora e meia. Crianças menores de 12 anos só podem frequentar acompanhadas de pais ou responsáveis, e o grupo de risco não pode participar.