Novos conselheiros tutelares são empossados para o quadriênio 2024 / 2027

O prefeito Robson Magela empossou os cinco conselheiros tutelares que vão atuar no quadriênio 2024 / 2027. A solenidade promovida pela Prefeitura de Araxá e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) aconteceu nesta quarta-feira (10), no auditório da Sede Administrativa.

Os novos conselheiros titulares são: Cleverson Diego de Oliveira, Emerson Geraldo Torres, Heloisa Cecília da Trindade Teixeira, Isabela Cristina Parreira e Mariana de Fátima Lopes Silva.

Além do prefeito Robson Magela, estiveram presentes o presidente do CMDCA, Juliano Rezende, o secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, o juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Dimas Ramon Esper, a promotora curadora da Infância e Juventude, Mara Lúcia Silva Dourado, os vereadores Raphael Rios, Evaldo do Ferrocarril, Pastor Moacir e Professora Leni Nobre, secretários municipais, servidores, representantes da Rede de Proteção Social e imprensa.

Os novos conselheiros tutelares irão trabalhar a Política Pública da Infância e Juventude no município, zelando pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, abrangendo as dificuldades, vulnerabilidades, prevenção, reparação de casos de violência e fazendo a interlocução com os equipamentos da Rede de Proteção Social.

A promotora curadora da Infância e Juventude, Mara Lúcia Silva Dourado, ressalta a importância da posse dos novos integrantes do Conselho Tutelar. “Fico muito feliz com a posse dos novos conselheiros que irão realizar um trabalho brilhante em prol das nossas crianças. Agradeço à Gestão Municipal e a Justiça Eleitoral pelo apoio ao processo que foi realizado para as eleições dos novos conselheiros, e parabenizo os eleitos, desejando muito sucesso no trabalho em prol das crianças e adolescentes do nosso município”, completa.

O prefeito Robson Magela destaca a importância do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar. “Gostaria de primeiramente agradecer aos Conselheiros Tutelares do quadriênio passado que realizaram um trabalho brilhante nos últimos anos. E aos novos conselheiros, desejamos força e coragem para lidarem com este trabalho tão necessário para a vida de tantas crianças e adolescentes do município. O futuro delas depende desse importante trabalho e a Gestão Municipal continua de portas abertas, sem medir esforços, para transformar a vida desse público para melhor”, conclui.