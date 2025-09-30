Obras de recuperação da Ponte do Rio Tamanduá são entregues à população

A Prefeitura de Araxá, em parceria com a Prefeitura de Ibiá, concluiu a obra de recuperação da ponte sobre o Rio Tamanduá, localizada na estrada vicinal com acesso após a balança da BR-262, à direita. A intervenção foi total, utilizando recursos próprios e materiais já disponíveis em estoque, além da contribuição com máquinas e insumos por parte de Ibiá.

Os trabalhos foram concluídos em oito dias e trazem melhorias para comunidades e propriedades localizadas no Mourão Rachado, Morro da Mesa, Curva do S, Argenita e estrada da CBMM, representando um avanço significativo para a região.

Segundo Osmar Gonçalves, secretário municipal de Agricultura e Pecuária, a obra é estratégica para a mobilidade e o desenvolvimento local.

“Essa ponte garante a segurança e o escoamento de toda a produção agrícola e pecuária da região, além de facilitar o transporte de alunos e ciclistas. A parceria com a Prefeitura de Ibiá foi fundamental para que esse trabalho fosse concluído de forma rápida e eficiente, unindo esforços e recursos para atender a uma demanda importante da população. É um ponto estratégico que dá acesso a diversas localidades e por isso sua recuperação é fundamental não só para Araxá, mas para toda a região”, afirma.

A Secretaria Municipal de Agricultura mantém um serviço ininterrupto de revisão e manutenção preventiva de pontes em todo o município, garantindo mobilidade, segurança e apoio ao desenvolvimento da zona rural.