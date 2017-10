Obras de revitalização do antigo CSU são concluídas

A Prefeitura de Araxá concluiu as obras de revitalização do antigo Centro Social Urbano (CSU). O tradicional espaço esportivo e educacional foi totalmente reformado para receber os moradores do bairro São Domingos e adjacências. Além do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Professora Maria das Dôres Faria da Fonseca, inaugurado em junho do ano passado, a administração municipal viabilizou a construção de um campo de futebol society de grama sintética, vestiários masculino e feminino e realizou melhorias nas quadras já existentes no espaço.

Ao todo, foram investidos cerca de R$ 700 mil para revitalização do complexo de esporte, lazer e educação. Nas quadras, coberta e descoberta, foram realizadas melhorias de piso e pintura para permitir a prática de basquete, vôlei e futsal. Já o campo society recebeu grama sintética, arquibancadas e iluminação. Os vestiários também receberam novos equipamentos para atender a comunidade da região. O Cemei, que atende cerca de 150 crianças de 4 meses a 4 anos, possui uma estrutura completa e um amplo espaço na área externa.

De acordo com o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, o espaço esportivo e educacional será de grande importância para a comunidade. “A população araxaense sempre utilizou muito aquele espaço, principalmente aquele campo de terra. Por isso, o prefeito solicitou as melhorias necessárias para o local. O objetivo foi criar uma praça de esportes independente do Cemei, para que a comunidade possa utilizá-lo com maior frequência. Com essas obras, a população terá mais comodidade para voltar a utilizar o espaço que estava abandonado”.

Donizete destaca as melhorias realizadas na estrutura já existente no espaço. “Quando assumimos, as instalações estavam completamente deterioradas. O prefeito Aracely de Paula visitou o local e demandou imediatamente a construção de um Cemei, que foi inaugurado no ano passado, e já colhe excelentes resultados. Após a conclusão da unidade infantil, priorizamos as demais obras. A quadra coberta foi totalmente recuperada para prática de basquete, vôlei e futebol de salão. A quadra externa, que já existia no local, recebeu melhorias de piso e pintura. Criamos também um campo de futebol society de grama sintética e vestiários masculino e feminino”, ressalta o secretário.