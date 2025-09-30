Operação conjunta fiscaliza segurança, alvarás e condições sanitárias em bares de Araxá





Uma operação conjunta de fiscalização foi realizada em Araxá na última sexta-feira (26) para verificar a regularidade de bares em diferentes regiões da cidade. Durante a ação, foram analisadas a documentação dos estabelecimentos, as condições de higiene, a forma de manipulação dos alimentos e também questões relacionadas à segurança.

A ação contou com a participação da Prefeitura de Araxá, por meio das secretarias municipais de Segurança Pública, Assistência Social e Saúde (por meio da Vigilância Sanitária), e do IPDSA (Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá). Também integraram a iniciativa a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, com apoio do vereador investigador Rodrigo.

Ao todo, 23 bares foram vistoriados e sete estabelecimentos foram interditados.

Seis bares interditados pelo IPDSA, por ausência de alvará ou dispensa.

– Dois no bairro Boa Vista;

– Um no bairro Abolição;

– Um no bairro São Pedro;

– Dois no bairro Ana Pinto de Almeida.

– Um bar interditado pela Vigilância Sanitária, no bairro São Pedro, por não atender às condições sanitárias exigidas.

O superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, destaca que a regularização é fundamental tanto para os comerciantes quanto para a população.

“Encontramos bares sem alvará de funcionamento ou com documentos vencidos, que foram temporariamente fechados. A orientação é que os proprietários busquem a regularização junto ao município. Essa conformidade garante que os empreendimentos funcionem dentro da lei, trazendo mais segurança para os clientes e para a comunidade, além de assegurar condições sanitárias adequadas para quem consome nesses locais”, afirma.

De acordo com o tenente Salgado, da Polícia Militar, a operação foi planejada para unir esforços entre diferentes órgãos e ampliar a fiscalização. “O intuito é verificar se há irregularidades administrativas e atuar em bares que, recorrentemente, geram problemas criminais e perturbação do sossego. Muitos desses locais concentram chamadas no 190, por som alto, tumultos e já houve casos até crimes contra a vida. A estratégia é fortalecer a segurança em toda a cidade”, explica.