Operação conjunta reforça fiscalização contra aglomerações durante o feriado da Semana Santa

Fazer cumprir as deliberações contra a Covid-19 impostas pela Onda Roxa é o intuito de uma operação conjunta durante o feriado prolongado da Semana Santa. A ação visa coibir festas, aglomerações de pessoas, além de orientar a população sobre as medidas de prevenção.

A iniciativa, que conta com equipes da Força-Tarefa, Vigilância Sanitária, Asttran, Guarda Patrimonial, Polícia Militar e Polícia Civil, promove intervenções no perímetro urbano e zona rural. Um drone do 37º Batalhão de Polícia Militar apoia a operação.

“Caso seja detectado a realização de reuniões ou festas, o que é proibido pela legislação atual, nós vamos imediatamente encerrar essas atividades, fazer um boletim de ocorrência, que será encaminhada à Delegacia de Polícia Civil qualificando proprietários ou promotores desses eventos”, explica o coordenador da Força-Tarefa, major Paulo Roberto Arduini.

Call center

Desde o dia 14 de março está em operação o call center pelo número (34) 9 9257-1122, com atendimento sigiloso, que funciona 24 horas. A cada denúncia recebida é encaminhada uma equipe de fiscalização.

Araxá está atualmente em 1,12 no nível de contaminação, ou seja, a cada 100 pessoas contaminadas, outras 112 se contaminam, número relativamente alto. O call center também faz orientações sobre as medidas de prevenção e combate ao coronavírus.

“É necessário, sem dúvida alguma, que cada pai de família, cada pessoa, que cada cidadão, tenha essa consciência de que o momento realmente é de precaução”, conclui o major.