Organização da CiMTB libera o bloqueio de hotéis para o período da Copa do Mundo de Araxá

Durante o lançamento oficial do calendário de 2024 da UCI Mountain Bike World Series, em outubro, momento em que foi confirmado Araxá como uma das etapas da competição na próxima temporada, a organização do evento (CiMTB) realizou o bloqueio dos hotéis de Araxá, para que as equipes nacionais e internacionais tivessem prioridade na reserva de hospedagens por um período de dois meses. Nesta sexta-feira (15), o bloqueio foi liberado, permitindo que os amantes da bike pudessem fazer suas reservas nos mesmos locais em que as estrelas do mountain bike mundial estarão hospedadas, para a competição de 18 a 21 de abril, no Grande Hotel Termas de Araxá.

“Além de colocarmos fim ao bloqueio dos hotéis de Araxá, nesta semana liberamos a lista preliminar de donos de casas, sítios, apartamentos, chácaras e fazendas no município, que fizeram um cadastro conosco. Esta lista será atualizada constantemente, porque há muitas pessoas nos procurando para aluguel de seus imóveis. Assim, aproveitamos o momento para incentivar que quem está interessado em alugar, seja até mesmo aqueles que moram no imóvel e queiram liberar um quarto para aluguel, que entre em contato com [email protected], que iremos colocar todas as informações em nosso site, o mtbwc.com.br e cimtb.com.br”, explica Rogério Bernardes, organizador da CiMTB e da etapa de Araxá da UCI Mountain Bike World Series.

“Pela grande demanda que estamos tendo na procura por hospedagem, estamos trabalhando também o cadastro de hotéis, casas, chácaras e fazendas pela região e nas cidades vizinhas como Tapira (50 km), Perdizes (60 km), Sacramento (65 km), Ibiá (75 km), Serra do Salitre (80 km), Campos Altos (100 km), Patrocínio (110 km), Uberaba (120 km) e em breve vamos divulgar. Tudo isso para que os amantes da bike possam avaliar todas as possibilidades para estarem conosco em Araxá, acompanhando de pertinho a Copa do Mundo de MTB. Além disso, temos dois hotéis que serão inaugurados, Ibis e antigo Hotel Tururu, em breve e isso vai aumentar ainda mais a oferta da hospedagem”, complementa Rogério.

Para acessar a lista direta de hotéis disponíveis em Araxá e região:

https://mtbwc.com.br/wp-content/uploads/2023/12/HOTEIS-CREDENCIADOS-ARAXA-2024.pdf

Para acessar a lista direta de casas disponíveis para aluguel:

https://mtbwc.com.br/wp-content/uploads/2023/12/IMOVEIS-PARA-ALUGAR-ARAXA-atualizado-12_12_23.pdf

Países confirmados para Araxá

Mais de 40 países estarão representados na etapa inédita da Copa do Mundo UCI de MTB, com mais de 300 atletas estrangeiros já confirmados até este momento. O palco será o Grande Hotel Termas de Araxá, local que se acostumou a receber os melhores ciclistas do mundo nas últimas duas décadas. A lista atualizada de países tem no momento: África do Sul, Alemanha, Austrália, Áustria, Argentina, Bélgica, Canadá, Colômbia, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Equador, França, Grã Bretanha, Holanda, Hungria, Itália, Letônia, México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Porto Rico, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suíça, Suécia e Ucrânia.

Venda de ingressos abertas

Desde o início de novembro os ingressos para a Copa do Mundo UCI de Mountain Bike em Araxá estão à venda. O passaporte que for adquirido, pessoal e intransferível, pode ser de 1 a 4 dias e os valores variam entre R$ 150 (1 dia) a R$ 300 (4 dias), mais o valor da taxa de conveniência (10%). Para fazer a compra, basta acessar: https://www.ticketsports.com.br/e/uci-mountain-bike-world-series-arax-37338.

Enquanto estudantes e idosos (pessoas acima de 60 anos) terão 50% de desconto na compra dos passaportes, a organização preparou um desconto super especial de 80%, para os moradores da cidade-sede, Araxá (MG). Crianças, de até 9 anos, não pagam entrada, ou seja, garantindo assim 100% de desconto, porém também devendo fazer o cadastro no sistema de venda de ingressos.

Organização local de Araxá

A organização da CiMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2003, a CIMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos desde os ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e agora para a disputa de Paris 2024.

Em 2022, a CiMTB aumentou ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis (RJ). Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.