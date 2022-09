Orquestra de Ouro Preto se apresenta em Araxá na próxima quarta, com participação do grupo Moçambique Mocidade Verde e Branco

A preservação dos bens imateriais e uma valiosa mistura de ritmos musicais. Os sons da Orquestra de Ouro Preto e do grupo araxense Moçambique Mocidade Verde e Branco vão se unir em uma Missa Conga, com um concerto único e gratuito, nesta quarta-feira (7), Feriado da Independência do Brasil, às 18h, no Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB).

O espetáculo musical é fruto de uma longa temporada de encontros com o grupo de congado. Durante dois anos, entre 2021 e 2022, uma equipe especialmente composta por membros da orquestra esteve em Araxá realizando uma vasta pesquisa de campo.

O trabalho foi conduzido pelo maestro Rodrigo Toffolo, regente titular da Orquestra de Ouro Preto, com colaboração da pesquisadora e pianista Andréa Luísa Teixeira, que também assina o livro que será lançado no evento. As páginas da obra retratam toda a experiência do processo criativo.

Para a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, receber e apoiar espetáculos como a Missa Conga vem de encontro ao trabalho que já vem sendo realizado em Araxá, que visa a preservação do patrimônio imaterial.

“Na fundação já iniciamos o processo de registro para reconhecer grupos de Congado, Moçambiques e Folias de Reis como bens imateriais do nosso município. E é justamente isso que teremos no concerto, uma mistura de ritmos do congado e da música de orquestra. Além de fomentar a cultura na cidade, estamos também contribuindo para a formação deste público cultural”, destaca.

O espetáculo Missa Conga: Orquestra Ouro Preto e Congado de Araxá será realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CBMM e apoio da Prefeitura de Araxá e Fundação Cultural Calmon Barreto.