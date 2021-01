Ouvidora do SUS também se muda para a antiga sede da Câmara

ssim como a Ouvidoria Municipal, a Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) em Araxá também se mudou para a antiga sede da Câmara Municipal – Palácio Nagib Feres, praça Coronel Adolfo, n° 9. O serviço é um elo que busca intermediar as reclamações dos cidadãos e os gestores do SUS para promover um serviço de qualidade, com comunicação mútua.

Por meio deste canal de participação e acolhimento, as demandas relacionadas ao atendimento prestado são averiguadas, a fim de auxiliar no aprimoramento da gestão do trabalho da rede pública de saúde.

A Ouvidoria do SUS funciona de segunda a sexta, das 12h às 18h, na nova sede. O atendimento também vai percorrer periodicamente as Unidades Básicas de Saúde, Tratamento Fora de Domicílio e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no período da manhã.

A equipe é formada pelo ouvidor do SUS, João Paulo Reis, e pela assistente Vanessa Rangel.