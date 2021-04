Ouvidoria Municipal e Ouvidoria da Saúde são transferidas para o Calçadão

A Ouvidoria Municipal e a Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) em Araxá se mudaram para a antiga sede da Academia Araxaense de Letras, no Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel, n°187. A nova localização, na área central da cidade, proporciona mais praticidade à população para registrar sua demanda relativa à Prefeitura de Araxá.

A função das ouvidorias é a interação da sociedade com os setores da prefeitura. Um elo que busca intermediar as reclamações e sugestões dos cidadãos, com o objetivo de promover a melhoria dos serviços públicos.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 18h, ou remotamente pelos e-mails [email protected] e [email protected] (SUS) ou pelos telefones (34) 3661-1879, (34) 9.9257-0900 e (34) 9.9257-1230.