Ouvidorias da Prefeitura de Araxá lançam Campanha do Agasalho 2021

Em tempos onde o distanciamento social é obrigatório, um toque ou abraço sincero faz uma falta sem precedentes, mas essa ausência pode ser preenchida com a atitudes de bondade, cuja arma principal é a solidariedade. Para intensificar esses atos de amor ao próximo as campanhas sociais são indispensáveis e com a chegada do frio, nada melhor do que aquecer as pessoas que mais precisam.

O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho, mas as baixas temperaturas já estão sendo registradas em Araxá, principalmente no período da noite. Pensando nisso, a Ouvidoria Municipal e Ouvidoria da Saúde lançaram a Campanha do Agasalho 2021. O objetivo é arrecadar cobertores, casacos, pares de meias e demais itens para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As doações podem ser entregues na sede das ouvidorias, no Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel, nº 187, Centro, das 8h às 18h. Caso o doador não possa ir até o local, basta entrar em contato pelos telefones (34) 3661-1879, (34) 9.9257-0900 e (34) 9.9257-1230 e solicitar a busca da doação. A campanha acontece até o dia 13 de junho.

“Estamos vivendo tempos difíceis e precisamos ajudar uns aos outros, muitas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade social. Por isso, peço a quem puder que contribua, essa ajuda irá beneficiar muitas pessoas”, ressalta a Ouvidoria Municipal, Anete Di Mambro.