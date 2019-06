Palestra de Danilo Miranda dá início ao Fliaraxá 2019

O sonho de muitas empresas, organizações e administrações é ter o sociólogo Danilo Santos Miranda em seus quadros. Pois o VIII Fliaraxá pode dormir tranquilo, já que um dos mais prestigiados gestores culturais do país e do mundo tem presença confirmadíssima no Festival. Diretor do Serviço Social do Comércio (Sesc) no estado de São Paulo, Danilo fará uma palestra na cerimônia de abertura desta nesta quarta-feira (19), no Tauá Grande Hotel de Araxá.

A solenidade terá início às 18h30 com o tradicional corte da fita. Depois, haverá a apresentação do Congado Moçambique Mocidade Verde e Branco de Araxá e uma homenagem à Academia Araxaense de Letras.

50 ANOS DEDICADOS AO SESC

Danilo Santos Miranda é natural de Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro. Tem 76 anos, mais de 50 deles dedicados ao Serviço Social do Comércio, onde entrou em 1968 com orientador social. Desde 1984 é Diretor Regional do Sesc-SP, uma máquina com 43 unidades em 21 cidades e mais de 7 mil funcionários. Ele transformou a entidade num exemplo de excelência e democratização de acesso à educação, saúde, cultura, lazer e assistência.

“Sou alguém que deseja participar e fazer algo para a história da humanidade, por mais pretensioso que isso seja.

Fui colocado no lugar certo e no momento certo, onde posso exercer um trabalho humanitário”, ressaltou em entrevista para o HUffpost Brasil.

Sua formação passa pelas Ciências Sociais, Filosofia e Administração. Publicou livros em que relaciona a cultura com a memória, a alimentação, a ética e a educação, além de obras sobre a arte pública e a arquitetura. É membro do conselho de entidades como a Fundação Bienal de São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM). Já foi agraciado com diversos prêmios e condecorações no Brasil e em outros países como França, Japão, Alemanha e Bélgica.

“Cultura, do jeito que eu entendo, é educação – educação permanente. Eu defendo uma sociedade em que o componente educativo e cultural seja colocado no centro e não o componente econômico, político ou social isolado. E essa é uma briga que a gente [o Sesc] leva com muito entusiasmo”, enfatizou numa conversa com a Revista Cult.

A palestra de Danilo Santos Miranda no Fliaraxá 2019 começará às 19h30, terá 1h de duração e antecede o encerramento da noite de abertura do Festival com Monja Coen e Afonso Borges, que falarão sobre “O Tempo do Mundo e o Tempo de Cada Um”.

Clique aqui para conferir a programação completa do Fliaraxá.