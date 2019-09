Para o início das obras do viaduto, trecho da Rua Uberaba será interditado

A Paineira Engenharia Ltda, empresa de Belo Horizonte responsável pela construção do viaduto, estará realizando uma sinalização provisória na Rua Uberaba, nos próximos dias 1° e 2 de outubro, para o início das obras. O objetivo é desviar o fluxo de veículos para as ruas Laurindo Balieiro e Joaquim Antônio Dutra (acesso centro – bairro) e Miguel Martiniano da Costa e Marechal Deodoro (acesso bairro – centro).

Essa última via citada recebeu recentemente recapeamento previsto pela Administração Municipal. A Rua Uberaba estará interditada até o fim da construção do viaduto. A Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran), da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania estará auxiliando na orientação da mudança do fluxo de veículos nas vias que se tornaram opções de acesso.

Serão interditados provisoriamente também os trechos da Ruas Ipiaó e Ananias Teixeira Júnior pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) na quinta-feira, 3, e na sexta-feira, 4, para realizar serviço de mudança da linha de esgoto. A previsão é que os trechos voltam a ser liberados para fluxo normal de veículos a partir de segunda-feira, 6 de outubro.