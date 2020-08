O prefeito Aracely de Paula decretou a prorrogação do pagamento de parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Araxá para o dia 10 de dezembro. A iniciativa atende demanda da população, no qual a maioria passa por pendência financeira neste período de pandemia e ganha prazo para quitar o tributo sem ter de pagar multa por atraso até a data limite estipulada. Confira o decreto.