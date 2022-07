Parceria disponibiliza quatro motocicletas para reforçar fiscalização ambiental em Araxá

Uma parceria entre o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), Fundação Maçônica e Curadoria de Meio Ambiente do Ministério Público resultou na cessão ao Município de quatro motocicletas de 125 cilindradas que vão reforçar o trabalho de fiscalização ambiental.

De acordo com o instituto, foram investidos cerca de R$ 60 mil para consolidar a parceria. Duas motos já estão em atividade e as duas restantes vão ser entregues no final de julho.

“O objetivo dos órgãos ambientais é conscientizar a população para que as pessoas sejam multiplicadoras de ações positivas. Somente assim problemas ambientais tão graves poderão ser evitados, assim como as questões fundamentais da cidade relacionadas ao urbanismo. São melhorias para o próprio cidadão, visando também, o futuro das próximas gerações, afirma o chefe da Divisão de Informação e Administração do IPDSA, Ezequiel Borges.

Segundo ele, a autarquia conta com 10 fiscais e não havia meio de transporte suficiente para que a fiscalização pudesse acontecer com mais frequência. “Hoje há somente quatro motos no instituto, e agora com os novos modelos, o IPDSA pode reforçar a fiscalização em Araxá”, diz.

Para denúncias e mais informações, o contato do IPDSA é o (34) 3661-3675.