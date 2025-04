Parceria entre Fundação Cultural Calmon Barreto e McCain transforma uniformes usados em peças artesanais

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) está desenvolvendo o projeto “Teia Sustentável – Transformando Uniformes Usados em Ações Solidárias”, que une responsabilidade social, ambiental e cultural. A iniciativa é desenvolvida no Ateliê de Tecelagem Hermantina Drummond, em parceria com a empresa McCain, que doou os uniformes usados para reaproveitamento.

O projeto transforma calças, camisetas e moletons que seriam descartados em peças artesanais por meio de técnicas como tecelagem, crochê, macramê e costura. Os itens produzidos são tapetes, cobertores, bolsas, bijuterias e jogos americanos, todos criados pelas tecelãs do Ateliê.

Dentre os materiais, os cobertores serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social, com distribuição organizada pela Secretaria Municipal de Ação Social.

A coordenadora do Ateliê de Tecelagem da FCCB, Patrícia Padovani, destaca o impacto da iniciativa. “O Teia Sustentável é um projeto que une cuidado com o meio ambiente, respeito às pessoas e valorização do trabalho manual. Ao transformar uniformes que seriam descartados em peças com utilidade e beleza, conseguimos gerar impacto positivo em várias frentes. É gratificante ver cada tecelã se dedicando com tanto carinho, sabendo que o resultado do seu trabalho vai aquecer o lar de alguém ou tornar o dia de outra pessoa mais bonito”, destaca.

Com investimento inicial garantido com apoio da McCain, o projeto já adquiriu os materiais necessários, como linhas, agulhas, tesouras e ferramentas para corte e costura. As primeiras peças já começaram a ser produzidas, e as criações seguem padrões de reaproveitamento criativo e sustentabilidade.

Além da produção artesanal, o projeto também prevê oficinas de capacitação em economia criativa. As atividades serão realizadas em parceria com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e vão incentivar a geração de renda e o empreendedorismo a partir do reaproveitamento de materiais têxteis.