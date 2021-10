Parceria oferta aulas gratuitas de basquete para alunos da rede pública de Araxá

Democratizar o esporte, promover o desenvolvimento motor e cognitivo, a convivência com outras pessoas e a consciência social. É com esse objetivo que a Secretaria Municipal de Esportes é parceira da Associação Educacional de Desenvolvimento Esportivo Cultural (Aedec Brasil) no desenvolvimento do projeto Cestas na Educação. O projeto vai oferecer treinamento gratuito nas modalidades masculina e feminina de basquete para crianças e jovens carentes de Araxá.

O projeto é voltado para alunos de 8 a 14 anos matriculados na rede pública de ensino. São 95 vagas, as inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do link: (https://bit.ly/2Zf5dfx).

O projeto Cesta na Educação é desenvolvido pela Aedec Brasil, associação com sede em Uberlândia, através de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte. O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), destaca que a prefeitura atua na parceria com a cessão dos ginásios dos bairros Max Neumann e Jardim Natália – e as aulas serão desenvolvidas a partir de novembro.

“Esse projeto que leva o esporte para regiões mais carentes também promove a inclusão social e a descoberta de atletas de alto rendimento que podem seguir carreira no esporte. Além disso, trabalha a disciplina, empatia, responsabilidade e o convívio em grupo entre essas crianças e jovens que serão atendidos pelo projeto”, destaca Dedé.