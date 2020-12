Parque do Barreiro é a nova casa do FestNatal Araxá

Depois de passar pela região central e pelo ExpoMinas, o FestNatal Araxá desembarca nesta edição no Parque do Barreiro. Será uma experiência inédita que promete encantar a população de Araxá, mantendo os protocolos recomendados para o período. “Teremos uma estrutura montada em frente ao Grande Hotel que foi pensada justamente para que traga à população de Araxá o encantamento típico do nosso festival, mas que ao mesmo tempo mantenha todos em segurança, seguindo as recomendações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19”, ressalta Elisa Baião Macedo, presidente da Fundação Acia.



Um pórtico dá boas-vindas aos visitantes, que receberão logo na entrada um kit com álcool gel e uma cartilha com orientações para o combate ao coronavírus. É importante lembrar que o uso de máscara é obrigatório em locais públicos, segundo decreto municipal.



Na rotatória principal do Complexo do Barreiro começam as surpresas. “Teremos uma iluminação cênica para que as pessoas entrem no mundo mágico de Natal. Uma árvore de 14 metros também será montada, juntamente com elementos natalinos”, revela o produtor do evento, Jonathan Nicoleti.



A orientação é que as pessoas mantenham o distanciamento ao admirar as instalações. Espaço no parque não falta. “A partir da guarita do hotel começa a exposição ‘Minhas Histórias’ em que 58 crianças foram selecionadas, fotografadas e escreveram histórias de Natal, que poderão ser lidas ao lado das fotos por meio que um QR Code”, explica Nicoleti.



Para finalizar, toda a fachada do Grande Hotel será iluminada. “Trata-se de uma iluminação especial, sincronizada com músicas. Tenho certeza que todos vão se surpreender”, diz Elisa Baião.



Lives

As lives do FestNatal Araxá terão transmissão a partir do Salão Minas Gerais do Tauá Grande Hotel, sem a presença de público. A maratona cultural terá mais de 20 atrações musicais em 10 dias, entre elas Toquinho, Renato Teixeira, Mariana Rios e Emílio & Eduardo. A programação completa você encontra no site do Festival: http://festnatalaraxa.com.br



Como participar

As transmissões das lives serão realizadas pelo canal do evento no YouTube. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo no smartphone, tablet ou na TV e, na busca, digitar “FestNatal Araxá”. A organização orienta que a população também se inscreva no canal e ative as notificações (clicando no sininho que fica ao lado do nome). Assim, todos os dias quando a programação for iniciada o usuário receberá um aviso do próprio aplicativo.



Tudo gratuito

Toda a programação do FestNatal Araxá é gratuita. Com apoios diversos de serviços, voluntariado da comunidade, incentivos, recursos privados e governamentais destaca-se que o FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio do Zema e Bem Brasil com o apoio da ACIA Araxá, TV Integração, Tauá Grande Hotel, CDL Araxá e Codemig. Uma realização da Fundação Cultural Acia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.





SERVIÇO

FestNatal Araxá 2020

Data: de 12 a 20/12

Formato principal: live com transmissão pelo canal “FestNatal Araxá” no YouTube

Outras informações: http://festnatalaraxa.com.br/