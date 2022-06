Parque do Cristo recebe grande público no Festival FloRIR o Cerrado

Araxá comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente, no último domingo (6), no Parque do Cristo, cartão postal do município, com o Festival Florir o Cerrado. O evento organizado pela CBMM com o apoio da Prefeitura de Araxá trouxe diversas atrações voltadas para o público infantil comandadas pela turma da “Kika no Cerrado”. Os mascotes fizeram um resgate da memória afetiva local sobre outro personagem famoso nas gerações dos anos 80 e 90 e que foi o protagonista do Programa de Educação Ambiental na cidade, o Lobo Kiko.

A programação também incluiu atividades voltadas para adultos, como oficinas, apresentações artísticas, teatrais e a presença da Biblioteca Itinerante Embarque nas Letras, da Secretaria Municipal de Educação.

O festival foi encerrado com a apresentação do concerto “O Tom da Takai”, um tributo a Tom Jobim, com a vocalista da Banda Pato Fu, Fernanda Takai, acompanhada pela Orquestra Ouro Preto.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o evento foi importante não só para a ocupação de espaços públicos como também para a retomada do turismo e calendário cultural do município. “Araxá vem recebendo festivais que movimentam o cenário cultural e turístico e que incrementam o calendário de eventos da cidade. São ações que integram a nossa comunidade com os nossos visitantes, além de trabalhar importantes temas, como neste caso foi o meio ambiente, com as crianças”, ressalta.