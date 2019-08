Parque do Cristo se torna uma opção de lazer para comunidade

Considerado um dos principais pontos turísticos de Araxá, o Parque do Cristo, coordenado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, despontou como uma opção de lazer para comunidade, cumprindo o papel que lhe foi designado, desde dezembro de 2017, quando reinaugurado. Essa função foi reforçada durante o mês passado pelo Parque do Cristo ter sido uma grande opção de férias unindo família e comunidade em momentos de lazer e diversão para todos.

No mês de julho, 21.272 turistas e visitantes desfrutaram das dependências do Parque do Cristo com atividades físicas e culturais com ou sem monitoramento e informações turísticas. O cronograma de atividades envolveu os projetos Vivendo Melhor com treinamento funcional, Vida Ativa Apae, caminhada e corrida, aulão de zumba, tarde de entretenimento de férias no parque infantil e ginástica localizada.

Durante esse período, o parque recebeu a visita dos novos funcionários concursados pela Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, de alunos das Escolas Estaduais Rotary e Luiza de Oliveira Faria, do Programa Integração AABB Comunidade (projeto do Banco do Brasil, em parceria com a Prefeitura de Araxá), de atletas da Escola de Futebol de Brumadinho que participaram da Copa Beja de Futebol Araxá, e de diversas caravanas como a de Florianópolis (SC).

O Parque do Cristo está sempre a disposição para receber a comunidade em geral. Para agendamento, basta ligar no 3664-5804.